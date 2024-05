Chi è Bambie Thug - la cantante dell’Irlanda all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024), al secoloRay Robinson, nasce nella contea di Cork 31 anni fa. Sin da piccola si distingue nell’ambito musicale vincendo, insieme al coro della scuola, la prestigiosa All Ireland Schools Choir Competition, attitudine che perfeziona studiando teatro musicale. La svolta arriva dopo aver cambiato nome artistico, a cui segue l’acquisizione della consapevolezza della propria identità di genere e alla rinuncia alle varie etichette che la società impone arrivando a sentirsi più libera. Chi èNata a Macroom da madre irlandese e padre svedese,ha mosso i primi passi come ballerina classica, prima di trasferirsi a Londra per tentare di trasformare quella passione in una carriera. Dopo aver scoperto l’amore per i musical, la ...