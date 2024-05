(Di martedì 7 maggio 2024) Viadell'Aulaproposta di legge di Fratelli d'Italia, a prima firma di Tommaso, che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di, incluso la trasformazione in moschee e madrase diinizialmente previsti per altre destinazioni. Il viaè arrivato con 135 sì, 112 no e 5 astenuti. Il testo passa all'esame del Senato.

Il nuovo Patto di stabilità ha ricevuto il via libera definitivo dell’Eurocamera di Strasburgo. Con 359 voti favore voli, 166 contrari e 61 astensioni, la direttiva per la nuova governance economica dell’Europa ha ricevuto l’approvazione dei ...

Via libera della Camera alla pdl Foti sui luoghi di culto - Via libera della camera alla pdl Foti sui luoghi di culto - Via libera dell'Aula della camera alla proposta di legge di Fratelli d'Italia, a prima firma di Tommaso Foti, che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che ...

Il leader democratico alla Camera Usa: «Gli aiuti all’Ucraina ritardati da una fazione repubblicana pro Putin» - Il leader democratico alla camera Usa: «Gli aiuti all’Ucraina ritardati da una fazione repubblicana pro Putin» - Jeffries, leader democratico alla camera Usa: «Gli aiuti all’Ucraina ritardati da una fazione repubblicana pro Putin».

Il pm libera l’attivista pro Palestina arrestata al Giro - Il pm libera l’attivista pro Palestina arrestata al Giro - Ha trascorso la notte in una camera di sicurezza del commissariato San Paolo. Ma il pm Francesco Pelosi ha ritenuto non ci fossero gli estremi per chiedere alcuna misura cautelare per Sara Munari, att ...