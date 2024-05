Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Serfaty - debutto da quasi sposi al Met Gala

(Di martedì 7 maggio 2024) Imarito e moglie sono arrivati al Metropolitan Museum of Art mano nella mano. Ma sul matrimonio, uno dei più attesi nel mondo dello star system, è ancora tutto top secret

Romano di Lombardia. Un centro di raccolta più grande e funzionale, con separazione dei percorsi e accesso solo tramite tessera di riconoscimento: prenderanno il via in autunno i lavori di riqualificazione della piazzola ecologica “Rasica” a Romano ...

Cormano , “corridoio verde” quasi ultimato . Il Fornasè sta per abbracciare il “corridoio verde” , il percorso ciclopedonale protetto che lo attraverserà, collegandolo agli altri quartieri di Cormano . In questi giorni sono, nei fatti, programmati gli ...

le cene con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - le cene con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - “Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una mano… eh (…) Tanto domani va tutto eh Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni. Ora finiamo ...