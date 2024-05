Maglie ricorda Aldo Moro ma lo fa usando una foto dell’attore Fabrizio Gifuni

Gaffe per l’anniversario della scomparsa di Moro, nei manifesti c’è Gifuni. Il sindaco di Maglie chiede scusa: “Errore gravissimo” - Gaffe per l’anniversario della scomparsa di Moro, nei manifesti c’è Gifuni. Il sindaco di maglie chiede scusa: “Errore gravissimo” - RIMINI- Per le vie della città di maglie, in provincia di Lecce, tanti manifesti ricordano il proprio cittadino più illustre, Aldo Moro, ma la foto stampata, purtroppo, non è la sua. Il sindaco ...

