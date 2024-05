‘La rasoiata’ di Ballan | Milan può vincere 3-4 tappe - ma occhio a Pogacar per la ciclamino E Ganna…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024)MOSTRA LA SUA FORZA Si era visto già ieri che era il più forte. Aveva avuto un po’ di fretta e pagato qualche errore. Oggi, impostando bene la volata, partendo anche un po’ troppo avanti, è riuscito a tenere la rimonta degli avversari. È davvero molto forte. QUANTEPUÒ? Ha una bella squadra forte, che oggi ha tirato per tenere a bada la fuga. Domani avrà un’altra bella possibilità. Poi bisognerà capire cosa succederà più avanti quando la classifica sarà già delineata. Quando c’è un velocista più forte degli altri, finisce che altre squadre non diano una mano per tirare e tenere chiusa la corsa; per cui non sarà facile per la Lidl-Trek, nel caso, andare a riprendere le fughe. In teoriapotrebbetutti gli arrivi in volata, però poi sarà da vedere ...