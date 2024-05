(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 mag. (Adnkronos) – “L?Italia assicura la presenza di contingenti civili e di contingenti militari per i programmi di sviluppo e per le operazioni di mantenimento della pace in varie parti del mondo, spesso in scenari complessi e sensibili, a cominciare dalla missione Unifil, al confine fra Libano e Israele. Ciò ha comportato l?assunzione di rischi e, purtroppo, a volte, la perdita di vite umane. I militari e i civilivittime in Paesi martoriati da conflitti interni in Medio Oriente e in Africa nella ricerca della pace -a partire dai tredici aviatori, in missione dell?Onu, massacrati nei pressi di Kindu, in Congo, nel 1961- sono numerosi e desidero qui onorare il loro ricordo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’Assemblea generale dell’Onu. L'articolo CalcioWeb.

Onu: Mattarella, 'onore per caduti italiani in missioni di pace' - Onu: mattarella, 'onore per caduti italiani in missioni di pace' - New York, 7 mag. (Adnkronos) - "L’Italia assicura la presenza di contingenti civili e di contingenti militari per i programmi di sviluppo e per le operazioni di mantenimento della pace in varie parti ...

Daniele Scardina torna a parlare a un anno dall’operazione e dal coma: “Il mio desiderio Camminare come prima. Senza Dio sarei morto” - Daniele Scardina torna a parlare a un anno dall’operazione e dal coma: “Il mio desiderio Camminare come prima. Senza Dio sarei morto” - Tra famiglia e fede. Scardina racconta il suo momento, dal malore sul ring al desiderio di tornare alla vita prima. “Ringrazio tutti quelli che mi stanno vicino e che sono parte di questo percorso: è ...

All'Onu Mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - All'Onu mattarella inchioda Putin: "Ha riportato la guerra in Europa" - Nel corso del suo intervento, il presidente della Repubblica ha toccato tutti i punti caldi dell'agenda internazionale, dai conflitto in Ucraina e Medio Oriente allo sviluppo dell'Africa e all'impegno ...