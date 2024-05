La7 - volano gli stracci tra Enrico Mentana e Lilli Gruber Lei attacca | Incontinente - lui replica | Maleducata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024sono due pesi massimi del giornalismo italiano, due pezzi da 90 approdati insieme a La7, che però stanno iniziando a pestarsi i piedi. I due giornalisti infatti sono stati protagonisti di una lite iniziata in tv e proseguita poi sui social, che potrebbe non essere finita ancora. L’attacco di: “L’incontinenza è una brutta cosa” La miccia della polemica è stata accesa da, che nella giornata di ieri ha iniziato il suo “Otto e mezzo” con un quarto d’ora di ritardo. “Benvenuti alle 20.46 e non a Otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa” – così ha esordito la giornalista, alludendo in maniera piuttosto evidente al ritardo con il quale le è stata data la linea ...