Morta a 23 anni Alessia Intiso - l’allenatrice di pallavolo colpita da emorragia cerebrale al palazzetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Cava Manara (Pavia), 7 maggio 2024 - Tre giorni dopo il malore al, dall'ospedale è arrivata la tragica notizia che nessuno avrebbe voluto, ma tutti ormai temevano di ricevere. Non ce l'ha fatta la giovane viceallenatrice della squadra under 12 difemminile della Futura Volley Mezzana Corti., 23enne di Cava Manara, nel Pavese, èper le conseguenze dell'che l'hasabato pomeriggio aldello sportbale Omodei in via Montegrappa alla frazione Tre Re-Mezzana Corti. Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, il sottilissimo filo al quale era appesa la sua vita da sabato s'è definitivamente spezzato al termine delle ore necessarie per ...