Chi è Teya Dora - la cantante della Serbia all’Eurovision 2024

(Di martedì 7 maggio 2024)è nata l’1 maggio 1992 a Bor, in. La cantautrice ha riscosso un grande successo con il suo singolo Džanum, che ha ottenuto grande popolarità soprattutto su TikTok e altre piattaforme social. Ha subito coltivato la sua passione per la musica: dopo aver intrapreso gli studi a Belgrado ha proseguito la sua formazione al Berklee College of Music di Boston. E dopo essersi laureata ha vissuto a New York, dove ha iniziato a lavorare come compositrice. La sua carriera musicale ha preso il volo nel 2018, quando si è cominciata a imporre comee autrice sulla scena musicale serba. Il suo primo album risale al 2019, quando ha pubblicato Da na meni je, ottenendo un immediato successo nel suo paese. Tra il 2020 e il 2023 ha composto diverse canzoni per la serie cinematografica serba Južni vetar e ...