Foggia - nubi sul futuro | la cessione si è bloccata e l’iscrizione è a rischio

(Di martedì 7 maggio 2024) E’ una situazione delicata in casa. Ildel club rossonero è sempre più un rebus eal prossimo campionato è a. Il presidente Canonico ha palesato il suo disimpegno e si è anchela trattativa con il fondo americano che aveva mostrato interesse a rilevare le quote del club. “Cari tifosi del Calcio1920 e membri della stampa, oggi è con un misto di gratitudine e rammarico che mi rivolgo a voi per condividere una decisione importante riguardante il mio coinvolgimento nel Calcio1920. Dopo tre anni di impegno e dedizione, è giunto il momento per me di concludere questa esperienza. Durante il mio tempo a, abbiamo affrontato sfide significative e abbiamo lottato per preservare l’integrità del ...