4 milioni la media di telespettatori che seguono la magistrata anticonformista (e innamorata) (Di giovedì 29 settembre 2022) Imma Tataranni è tornata alla grande. Dieci mesi dopo aver lasciato orfani i suoi fan, martedì scorso la magistrata lucana interpretata da Vanessa Scalera si è riaffacciata in tv con Il peso dell’anima. Ed è stato come se il tempo non fosse passato. Il nuovo episodio (che cronologicamente è il quinto della seconda stagione) ha raccolto 4.424.000 spettatori. Ovvero più di un quarto di chi martedì sera era davanti allo schermo, rapiti dall’indagine e dalle vicende sentimentali di Imma. Che torna stasera su Rai 1 dalle 21.25 con la puntata La doppia vita di Mister E. “Imma Tataranni”: le foto e gli attori della fiction Rai guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Imma Tataranni è tornata alla grande. Dieci mesi dopo aver lasciato orfani i suoi fan, martedì scorso lalucana interpretata da Vanessa Scalera si è riaffacciata in tv con Il peso dell’anima. Ed è stato come se il tempo non fosse passato. Il nuovo episodio (che cronologicamente è il quinto della seconda stagione) ha raccolto 4.424.000 spettatori. Ovvero più di un quarto di chi martedì sera era davanti allo schermo, rapiti dall’indagine e dalle vicende sentimentali di Imma. Che torna stasera su Rai 1 dalle 21.25 con la puntata La doppia vita di Mister E. “Imma Tataranni”: le foto e gli attori della fiction Rai guarda le foto ...

