Il nuovo singolo dei Måneskin “The Loneliest” fuori il 7 ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sabato 24 settembre i Måneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all'evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema. La scorsa settimana i Måneskin hanno annunciato il nuovo attesissimo singolo "The Loneliest", in uscita il 7 ottobre, ed è stata resa pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvare "The Loneliest" a questo link.Il singolo di successo della rock band "SUPERMODEL" ha recentemente superato gli oltre 150 milioni di stream globali, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sabato 24 settembre isi sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all'evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema. La scorsa settimana ihanno annunciato ilattesissimo"The", in uscita il 7, ed è stata resa pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvare "The" a questo link.Ildi successo della rock band "SUPERMODEL" ha recentemente superato gli oltre 150 milioni di stream globali, ...

team_world : Unisciti anche tu al Bigger Than Me Reel & TikTok Takeover: 3 giorni interamente dedicati al nuovo singolo di Louis… - WittyTV : Tantissime curiosità su Annalisa e sul nuovo singolo di successo 'Bellissima'! Cliccate subito qui per non perdere… - webcomunicati : Top story: DAVIDEFARE PUBBLICA IL SUO NUOVO SINGOLO: “QUELLE VOLTE” | webcomunicati - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Dal 30 settembre disponibile in digitale 'Tu non c'eri', il nuovo singolo di Marco Sentieri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Dal 30 settembre disponibile in digitale 'Tu non c'eri', il nuovo singolo di Marco Sentieri -