Così il partito di Giorgia Meloni ha cannibalizzato l' elettorato della Lega

AGI - Il boom di consensi per Fratelli d'Italia, il partito diventato la prima forza politica in Italia con il 26% delle preserenze è dovuto principalmente al passaggio di elettori che in passato avevano votato Lega. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto Cattaneo di Bologna sul flusso dei voti tra le diverse forze politiche. I ricercatori Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati hanno stimato i cambiamenti di voto registrati dalle politiche del 2018 e dalle europee del 2019. Per i grandi comuni sono stati presi in considerazione Torino, Brescia, Genova, Padova, Bologna, Napoli, Salerno, Catanzaro, Catania. "Il partito di Salvini - si legge nell'analisi - perde voti in varie direzioni. In particolare è ingente la perdita verso Fdi. Ma praticamente ovunque si registrano spostamenti di voti anche verso Forza Italia (rilevanti verso il ...

