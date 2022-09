Bollette del gas, da ottobre potranno diventare mensili: cosa cambia per i consumatori (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bollette Gas. potranno esserci dei cambiamenti in vista per quanto riguarda le Bollette del gas: dal mese di ottobre – ormai imminente – i conti da pagare per chi è in regime di maggior tutela (ossia 7,3 milioni di clienti domestici) potranno essere mensili e non bimestrali. Bollette mensili? Il comunicato di Arera In tal mondo, Arera accoglie una richiesta promossa dall’Unione Nazionale dei consumatori, di modo che gli utenti potranno usufruire del servizio per “controllare maggiormente le spese future e risparmiare sui consumi in caso di prezzi troppo alti”. Detto in altri termini: non saranno più trimestrali o bimestrali, ma mensili le Bollette del gas a partire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022)Gas.esserci deimenti in vista per quanto riguarda ledel gas: dal mese di– ormai imminente – i conti da pagare per chi è in regime di maggior tutela (ossia 7,3 milioni di clienti domestici)esseree non bimestrali.? Il comunicato di Arera In tal mondo, Arera accoglie una richiesta promossa dall’Unione Nazionale dei, di modo che gli utentiusufruire del servizio per “controllare maggiormente le spese future e risparmiare sui consumi in caso di prezzi troppo alti”. Detto in altri termini: non saranno più trimestrali o bimestrali, maledel gas a partire ...

