Alessandro Borghi è Rocco Siffredi | cosa sappiamo su “Supersex”

infoitcultura : Rocco Siffredi, ecco chi è il pornodivo ispiratore della serie 'Supersex', con protagonista Alessandro Borghi - infoitcultura : Alessandro Borghi nudo sulla spiaggia di Ardea - Roma__SPQR : Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie tv 'Supersex' - ultimenews24 : (Adnkronos) - Sono iniziate a Roma le riprese di 'Supersex', la nuova serie originale Netflix che vede Alessandro B… - CinemApp_Cinema : RT @Valeri0Sammarc0: #Supersex, @netflix annuncia la serie ispirata alla vita di #RoccoSiffredi. Con @AleBorghi_, i… -

Netflix sta lavorando a 'Supersex', una serie su Rocco Siffredi, che sarà interpretato da. Protagonista anche il Teneré 600 utilizzato da Roccone in gioventù per un viaggio dall'Abruzzo a Parigi. Di cui MOW pubblica foto esclusive di Niccolò Fantini A lessandroè ...veste i panni di Rocco Siffredi . Nel cast della serie ci sono anche Jasmine Trinca , Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco da giovane. ...Il 2020 è stato certamente l’anno più duro per gli artisti, anche se – ad onor del vero – nemmeno gli anni immediatamente precedenti e quelli successivi sono e sono... Vai all'articolo ...La produzione ha "prenotato" interi chilometri di spiaggia a Tor San Lorenzo per girare scene di nudo e tenere lontani fan e curiosi ...