Chi lo sa se la sinistra, adesso, uscirà dalle ztl (Di martedì 27 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de sarlo Tanto tuonò che piovve. Questo accade quando i media finanziati dalle Ztl, scritti dalle Ztl, letti dalle Ztl, raccontano alle Ztl cosa accade nelle Ztl come se tutto il Paese vivesse nella confort zone delle Ztl. L’agenda Draghi vale elettoralmente meno del 30%, con buona pace del grido di dolore del Paese evocato da Draghi stesso nel suo ultimo discorso che lo aveva spinto a chiedere la fiducia al Senato. Con buona pace di Letta che ha visto franare il suo disegno di distruggere il M5S e ereditarne i voti. Un disegno cinico che si è sostanziato mettendo nell’angolo Conte e il M5S inserendo il termovalorizzatore nel decreto Aiuti, favorendo con Draghi lo scippo di più di 60 parlamentari al M5S, rifiutandosi di fare ascolto, mediazione e sintesi sulle sue istanze e da cui si pretendeva una adesione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de sarlo Tanto tuonò che piovve. Questo accade quando i media finanziatiZtl, scrittiZtl, lettiZtl, raccontano alle Ztl cosa accade nelle Ztl come se tutto il Paese vivesse nella confort zone delle Ztl. L’agenda Draghi vale elettoralmente meno del 30%, con buona pace del grido di dolore del Paese evocato da Draghi stesso nel suo ultimo discorso che lo aveva spinto a chiedere la fiducia al Senato. Con buona pace di Letta che ha visto franare il suo disegno di distruggere il M5S e ereditarne i voti. Un disegno cinico che si è sostanziato mettendo nell’angolo Conte e il M5S inserendo il termovalorizzatore nel decreto Aiuti, favorendo con Draghi lo scippo di più di 60 parlamentari al M5S, rifiutandosi di fare ascolto, mediazione e sintesi sulle sue istanze e da cui si pretendeva una adesione ...

