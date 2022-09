Chanel Totti contro suo padre | “Hai fatto sempre le cose sbagliate…” | il gesto senza parole

Leggi su howtodofor

(Di martedì 27 settembre 2022), attivissima sui social, ha postato un video che sembra una frecciatina neanche troppo velatasuo. Ecco cos’ha condiviso Francesco, arriva la frecciatina anche dalla figlia: la secondogenita della coppia ha condiviso un video sul suo profilo TikTok che ha scatenato il web, dando il via a ipotesi e pettegolezzi sul suo rapporto col. Per Cristian,e Isabel non dev’essere di certo facile affrontare la separazione dei genitori. Oltre ad avere una situazione difficile in famiglia, i tre figli dell’ex coppia hanno a che fare anche con il gossip e le indiscrezioni che ogni giorno spopolano sul web. I tre ragazzi non si sono ancora esposti sulla vicenda, ma ogni loro ...