Meteo Napoli e Campania 27 settembre: continua il maltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora brutto tempo a Napoli e Campania, forti temporali creano non pochi disagi anche nella giornata di domani, martedì 27 settembre Non tende a placarsi il maltempo a Napoli e in Campania, nei giorni scorsi tantissimi sono stati i disagi che si sono creati a causa delle abbondanti piogge che hanno allagato le strade. Tante le persone che sono rimaste bloccate in auto, la paura e la preoccupazione per molti è stata davvero tanta. maltempo Napoli (Screenshot da Facebook)Su Napoli nella giornata di ieri si è abbattuta una vera e propria bolla d’aria. Alcune strade si sono trasformate in fiumi ma nonostante la pericolosa situazione fortunatamente non ci sono stati feriti. Per via dell’allerta Meteo il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora brutto tempo a, forti temporali creano non pochi disagi anche nella giornata di domani, martedì 27Non tende a placarsi ile in, nei giorni scorsi tantissimi sono stati i disagi che si sono creati a causa delle abbondanti piogge che hanno allagato le strade. Tante le persone che sono rimaste bloccate in auto, la paura e la preoccupazione per molti è stata davvero tanta.(Screenshot da Facebook)Sunella giornata di ieri si è abbattuta una vera e propria bolla d’aria. Alcune strade si sono trasformate in fiumi ma nonostante la pericolosa situazione fortunatamente non ci sono stati feriti. Per via dell’allertail ...

