Maculopatie | studi confermano efficacia di 5 iniezioni l’anno con anti-Vegf

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – In dueregistrativi internazionali sulla degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età (nAmd) e sull’edema maculare diabetico (Dme), aflibercept 8 mg soddisfa gli endpoint primari di non inferiorità (miglioramenti dell’acuità visiva – Bcva, Best corrected visual acuity) verso aflibercept 2mg a 48 settimane. In particolare, il 77% dei pazienti affetti da nAmd e l’89% dei pazienti affetti da Dme ha mantenuto, nel primo anno, intervalli tra i dosaggi pari a 16 settimane con sole 5del farmaco, unche inibisce la formazione di nuovi vasi sanguigni. Lo annuncia in una nota Bayer Ag, azienda produttrice del farmaco. Loo di fase 3 Pulsar nella nAmd e loo di fase 2/3 Photon nel Dme – spiega l’azienda – hanno valutato ...