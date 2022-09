Italia | Mancini orgoglioso | Era importante arrivare alle semifinali

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 settembre 2022) Stasera la Nazionale ha affrotato l’Ungheria, prima nel girone, per raggiungere la fase finale della Nations League. Gli Azzurri hanno convinto vincendo fuori casa per 2-0 con i gol di Raspadori e Di Marco, portando a casa una vittoria non semplice e conquistando il primato nel girone. Gli ultimi due incontri contro Inghilterra e Ungheria hanno infuso fiducia alla squadra diche, sebbene non parteciperà ai Mondiali in Qatar, può comunque ripartire da risultati come questi per ricostruire un ciclo vincente.Ungheria, intervenuto a fine partita ai microfoni della Rai ha commentato la gara: “Abbiamo fatto bene per 70 minuti ma gli ultimi 20 non mi sono piaciuti. Bisognava mantenere il controllo e nella fase finale lo abbiamo perso.” E ancora: “Era...