Elezioni: Lotito trionfa in Molise, doppiato il centrosinistra, porta Forza Italia oltre il 13% (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Quasi venti punti percentuali più del secondo il Movimento 5 Stelle, doppiato il centrosinistra e Forza Italia trainato oltre il 13%, seconda migliore performance degli azzurri dopo la Calabria. Eccoli i numeri del trionfo di Claudio Lotito in Molise, risultati attesi ma oltre le migliori aspettative, segno di una campagna elettorale vecchio stile, vissuta tra la gente, stringendo mani e dialogando con tutti, anche con gli scontenti. Lotito non ha messo filtri, non ha fatto politica con i social, ed era una partita iniziata con l'handicap di non essere molisano. E' proprio qui che ha vinto la sua ennesima sfida, coprendo quasi tutti i 136 comuni molisani, stabilendo un rapporto di empatia straordinario con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Quasi venti punti percentuali più del secondo il Movimento 5 Stelle,iltrainatoil 13%, seconda migliore performance degli azzurri dopo la Calabria. Eccoli i numeri del trionfo di Claudioin, risultati attesi male migliori aspettative, segno di una campagna elettorale vecchio stile, vissuta tra la gente, stringendo mani e dialogando con tutti, anche con gli scontenti.non ha messo filtri, non ha fatto politica con i social, ed era una partita iniziata con l'handicap di non essere molisano. E' proprio qui che ha vinto la sua ennesima sfida, coprendo quasi tutti i 136 comuni molisani, stabilendo un rapporto di empatia straordinario con il ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Secondo le elaborazioni Quorum Youtrend Di Maio sarebbe stato sconfitto a Fuorigrotta da Sergio Co… - Adnkronos : #Elezioni2022,: 'Claudio #Lotito eletto al Senato'. - repubblica : Elezioni politiche 2022, il presidente della Lazio Claudio Lotito eletto senatore [di Lorenzo D'Albergo] - Piergiulio58 : Elezioni 2022: Berlusconi, Lotito, Berruto & Co. Tutti gli 'sportivi' eletti in Parlamento - Eurosport - LazialiV : L’unico commento che leggerete da parte nostra sulle elezioni sarà sempre in ottica Lazio e riguarda il ruolo di pr… -