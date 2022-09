Elenoire Ferruzzi ha finto la lite con Luca al GFVip, spunta il VIDEO: “Andiamo avanti per 3 puntate” (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua la lite tra Elenoire Feruzzi e Luca Saladino, ma spunta un VIDEO in cui viene mostrato altro Nelle ultime ore si sta facendo sempre più interessante il litigio tra Luca e Elenoire Ferruzzi. La concorrente è convinta che l’ex tronista abbia un interesse nei suoi riguardi ma che lo stia nascondendo solo perchè è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua latraFeruzzi eSaladino, maunin cui viene mostrato altro Nelle ultime ore si sta facendo sempre più interessante il litigio tra. La concorrente è convinta che l’ex tronista abbia un interesse nei suoi riguardi ma che lo stia nascondendo solo perchè è L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - GrandeFratello : Elenoire e Luca ripartono da zero: “Se siamo amici, a me non mi perdi” #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino: “Potrei innamorarmi facilmente di te, sono sincera, ma…”… -