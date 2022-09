Cinque priorità da rispettare per un’Italia davvero europeista (Di lunedì 26 settembre 2022) La nostra interdipendenza nell’Unione europea non è solo economica, ma politica e culturale. Con l’aumento delle sfide transnazionali, l’interesse europeo si interseca da tempo con gli interessi nazionali e quando un governo compie scelte che non coincidono con quelle europee dovrebbe essere chiamato a giustificare di fronte ai propri elettori le ragioni che lo hanno portato a creare una frattura con il sistema europeo. Secondo questa logica, le elezioni che avvengono in un Paese e il risultato che da esse emerge per la formazione del governo nazionale sono destinati ad avere un’influenza quotidiana sul processo di decisione europeo. Non solo nel Consiglio europeo e nel Consiglio, dove siedono i rappresentanti degli esecutivi nazionali, ma anche nella Commissione europea – a torto o a ragione sensibile agli orientamenti di quegli esecutivi – e nello stesso Parlamento europeo dove è ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) La nostra interdipendenza nell’Unione europea non è solo economica, ma politica e culturale. Con l’aumento delle sfide transnazionali, l’interesse europeo si interseca da tempo con gli interessi nazionali e quando un governo compie scelte che non coincidono con quelle europee dovrebbe essere chiamato a giustificare di fronte ai propri elettori le ragioni che lo hanno portato a creare una frattura con il sistema europeo. Secondo questa logica, le elezioni che avvengono in un Paese e il risultato che da esse emerge per la formazione del governo nazionale sono destinati ad avere un’influenza quotidiana sul processo di decisione europeo. Non solo nel Consiglio europeo e nel Consiglio, dove siedono i rappresentanti degli esecutivi nazionali, ma anche nella Commissione europea – a torto o a ragione sensibile agli orientamenti di quegli esecutivi – e nello stesso Parlamento europeo dove è ...

fdrc_txt : @AMcbellott @SaraRRSnow In cinque anni di mandato, una dozzina di ministri e centinaia di parlamentari, la Repubbli… - gionninanni : Bella l'idea di settare l'unità base a cinque milioni, dà l'esatta percezione delle priorità. - Risoitaliano1 : Cinque priorità illustrate da Coldiretti Piemonte ai candidati alle politiche 25 settembre, sulla scia di quelle pr… - be_marconi : RT @bancadipiacenza: «Sulle cinque priorità per il settore immobiliare sottoposte ai partiti ci aspettiamo risposte sia prima che dopo le e… - abersani : RT @bancadipiacenza: «Sulle cinque priorità per il settore immobiliare sottoposte ai partiti ci aspettiamo risposte sia prima che dopo le e… -