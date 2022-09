Terremoto oggi Italia 22 settembre 2022: le ultime scosse (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Terremoto oggi in Italia. scosse di diversa magnitudo ci sono state in Sicilia, Abruzzo, Marche e Liguria. SICILIA – L’Ingv di Catania ha registrato oggi due scosse di Terremoto, la prima di magnitudo 2.5, la seconda di magnitudo 3.6, nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane rispettivamente alle 23,51 a 2 chilometri a Nord Ovest di Ragalna e alle 04.21 4 chilometri a Sud di Paternò. L’ipocentro della prima è stato individuato ad una profondità di 3 chilometri, quello della seconda ad una profondità di 10 chilometri. ABRUZZO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia della scossa di Terremoto che ha coinvolto la provincia di Teramo ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –indi diversa magnitudo ci sono state in Sicilia, Abruzzo, Marche e Liguria. SICILIA – L’Ingv di Catania ha registratoduedi, la prima di magnitudo 2.5, la seconda di magnitudo 3.6, nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane rispettivamente alle 23,51 a 2 chilometri a Nord Ovest di Ragalna e alle 04.21 4 chilometri a Sud di Paternò. L’ipocentro della prima è stato individuato ad una profondità di 3 chilometri, quello della seconda ad una profondità di 10 chilometri. ABRUZZO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia della scossa diche ha coinvolto la provincia di Teramo ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni ...

