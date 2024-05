Roma - De Rossi | 'E' l'anno del Bayer Leverkuse - al ritorno magari la sblocchiamo noi Su Abraham'

I tedeschi passano all'Olimpico e ipotecano la qualificazione alla finale La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell' andata della semifinale di Europa League . I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ... Continua a leggere>>

"Se vanno in vantaggio poi diventa difficile da recuperare. La prestazione è stata fatta correttamente, il primo tempo mi è piaciuto. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Oggi non è girata dalla parte nostra , siamo stati troppo frenetici. Il calcio è tutto fatto di episodi, ci sta e fa

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato dopo il ko interno contro il Bayer Leverkusen per 2-0. Ecco le sue dichiarazioni Il portiere della Roma Mile Svilar è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. SERATA NO – «Non era una serata come noi volevamo, il