Probabili formazioni Verona-Fiorentina | trentacinquesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentaquattresimadel campionato di. La compagine gialloblù ha bisogno di centrare punti tra le mura amiche per fare un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. La formazione viola, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per cercare di rientrare tra le prime otto della classifica e avvicinarsi ad un piazzamento europeo. La partita è in programma allo stadio Bentegodi alle 15:00 di domenica 5 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Vincenzo ...