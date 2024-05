Chiusura anticipata e cambio programmazione per L’Isola dei Famosi?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tra ritiri, infortuni, un’espulsione e gli ascolti non proprio esaltanti,dei18 non naviga in buone acque. Come previsto, da due settimane c’è stato lo stop al doppio appuntamento settimanale, non ci sono state infatti le puntate del giovedì (che il mese scorso hanno registrato, visto che la Palapa era occupata da Supervivientes) e adesso sembra che anche l’appuntamento del lunedì verrà spostato. Stando ai listini di Publitalia per seguire le avventure dei naufraghi dovremmo sintonizzarci su Canale 5 il martedì sera. Il lunedì invece andrà in onda il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker, Io Canto Family. A tutte queste novità si è aggiunta l’indiscrezione sulla presuntadel reality condotto da Vladimir Luxuria. NEWS!! Dal partire dal 13 maggio, la nostra @ AnnaTatangelo ...