(Di giovedì 2 maggio 2024) È stata diffusa una nuova immaginedel sadico protagonista di3. Un buon mostro cinematografico che si rispetti non rimane mai lontano dagli schermi per molto tempo, e Art ilè pronto a tornare per un'altra carneficina intrisa di sangue un po'del previsto. Nonostante sia stato "ucciso" in modo estremamente raccapricciante alla fine di entrambi iprecedenti, l'assassino apparentemente immortale tornerà a fare ciò che sa fare meglio in3 di Damien Leone, e abbiamo un nuovo sguardo al sadico mimo in unaimmaginedel. Inoltre, Deadline ha annunciato che il trequel dell'horror è stato anticipato di due settimane e arriverà nelle sale …

Sono ufficialmente terminate le riprese di Terrifier 3, diretto da Damien Leone e adesso non ci resta che aspettare il 25 Ottobre 2024 per rivedere Art The Clown sul grande schermo. terminate le riprese , il progetto rimane ancora immerso nel mistero, non si sa ancora molto della trama se non che

terrifier 3: Art il clown è terrificante nella prima foto ufficiale del film - Tuttavia, come rivelato dal primo poster del film e dal teaser trailer, terrifier 3 sarà ambientato durante il periodo natalizio. Il regista ha rivelato che la nuova avventura horror di Art il clown

