Terremoto fra Modena e Lucca | due forti scosse avvertite fino in Versilia | magnitudo 3 8 e 3 2

Agenzia_Ansa : ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Asc… - rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - giusyutano : RT @Agenzia_Ansa: ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Pi… - RobertaCiarami1 : RT @Agenzia_Ansa: ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Pi… - Flav81798136 : RT @Agenzia_Ansa: ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Pi… -

Non c'è alcun nessoildi magnitudo 3,9 avvenuto nelle Marche, quello di magnitudo 4,1 in Liguria e quello di magnitudo 3,6 che ha colpito la Sicilia, nella zona dell'Etna: "non c'è ...... ha anch'esso un meccanismo diverso da quello tipico dei terremoti dell'Appennino, legato invece alla compressionel'Appennino a Est e arco alpino a Ovest. Quanto alin Sicilia, sebbene ...ASCOLI - Non c'è alcun nesso fra il terremoto di magnitudo 3,9, avvenuto nell'Ascolano, e quello di magnitudo 4,1 in Liguria e quello di magnitudo 3,6 che ha colpito la ...Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare l'Italia. Dopo Genova, Ascoli Piceno e Lucca, questa volta il sisma di magnitudo 3.8 ha colpito la provincia di Modena. Lo ha rilevato l'Istituto naziona ...