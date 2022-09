it_inter : Ieri #Marotta e #Inzaghi si sono sentiti al telefono, domani confronto ad Appiano tra il tecnico e i dirigenti: la… - marisabarilla : RT @fcin1908it: Vanni: “Inter, sosta a due facce. Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e…” - Pall_Gonfiato : Inter, telefono bollente tra Marotta e Inzaghi: ecco cosa si sono detti - ICI_Jakarta : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… - ericdraven667 : RT @franvanni: Inzaghi e Marotta si sono sentiti al telefono e si vedranno giovedì alla Pinetina. Nessuno all'Inter nasconde i problemi, an… -

Il tecnico dell', che giovedì incontrerà Beppe Marotta e i vertici del club per fare il punto della situazione, ha già parlato viacon l'amministratore delegato dei nerazzurri, che ...Non c'è altra via che cambiare via. Che non è un gioco di parole, è la necessità dell'e di Simone Inzaghi. Contro la Roma, tra dieci giorni, si vedrà un'altra squadra. Altra ...sentiti al,...Nella città dell’Ucraina orientale rimasta fino alla metà di settembre sotto il controllo russo sono state scoperte diverse fosse comuni. Vitaly si è occupato delle sepolture e afferma che sono i mort ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...