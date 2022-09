LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Francia e Danimarca insidiano l’Australia. A breve le partenze dell’Italia e delle altre big (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’ITALIA 8.11 Tre minuti alla partenza dell’ultimo blocco, quello con le grandi favorite. Prima la Svizzera, poi spazio ad Italia e Paesi Bassi prima della partenza dei campioni in carica della Germania. 8.10 Questa la top5 al termine del primo giro: Danimarca – 16’05” Francia – 16’09” (+3”) Australia – 16’12” (+7”) Belgio – 16’33” (+28”) Spagna – 16’40” (+35”) 8.07 All’intermedio del secondo giro la Francia ha perso tantissimo dall’Australia, passando con 12” di ritardo! 8.06 Nuovo miglior tempo al termine del primo giro per la Danimarca con 16’05”. Tre secondi meglio della Francia e sette meglio dell’Australia. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’ITALIA 8.11 Tre minuti alla partenza dell’ultimo blocco, quello con le grandi favorite. Prima la Svizzera, poi spazio ad Italia e Paesi Bassi prima della partenza dei campioni in carica della Germania. 8.10 Questa la top5 al termine del primo giro:– 16’05”– 16’09” (+3”) Australia – 16’12” (+7”) Belgio – 16’33” (+28”) Spagna – 16’40” (+35”) 8.07 All’intermedio del secondo giro laha perso tantissimo dal, passando con 12” di ritardo! 8.06 Nuovo miglior tempo al termine del primo giro per lacon 16’05”. Tre secondi meglio dellae sette meglio del. ...

