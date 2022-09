“GF VIP” 7 | Elenoire Ferruzzi ha bestemmiato? L’indiscrezione fa il giro del web

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ha giànella casa del “GF VIP” 7?è stata lanciata sui social e in breve tempo ha fatto ildel web. Un utente ha caricato un video in cui si sente una persona bestemmiare. Molti hanno collegato la voce della persona alla. Al momento ovviamente è solo un’ipotesi. Tra l’altro il video in questione è stato cancellato poco dopo. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che potrebbe essere successo nella casa del “Grande Fratello Vip“. (Continua dopo la foto…) “GF Vip 7”, Eleonoiresvela la sua vera identità e perché ha le unghie così lunghe “GF VIP” 7,ha? C’è già un presunto caso di bestemmia al “GF VIP” 7. Il reality ...