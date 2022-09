Russia, Putin: "Tetto al prezzo del gas in Europa? Delirio. Lo mettano e chiuderò tutte le forniture" (Di giovedì 8 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua ormai da quasi 7 mesi e la Russia non sembra avere nessuna intenzione di fare un passo indietro. Anche sul fronte diplomatico non ci sono progressi, la pace è lontana. Putin, anzi, rincara la dose e torna ad attaccare pesantemente l'Europa, minacciando la chiusura totale delle forniture. Quanto agli idrocarburi, - si legge su Repubblica - la Russia, avverte il presidente russo, non consegnerà più petrolio o gas ai Paesi che impongono un Tetto ai prezzi. "Sarebbe una decisione assolutamente stupida. Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente", aggiunge invitando i Paesi europei a "tornare in sé" e sostenendo che "la domanda è così alta sui mercati globali che non avremo problemi a vendere. Non importa ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua ormai da quasi 7 mesi e lanon sembra avere nessuna intenzione di fare un passo indietro. Anche sul fronte diplomatico non ci sono progressi, la pace è lontana., anzi, rincara la dose e torna ad attaccare pesantemente l', minacciando la chiusura totale delle. Quanto agli idrocarburi, - si legge su Repubblica - la, avverte il presidente russo, non consegnerà più petrolio o gas ai Paesi che impongono unai prezzi. "Sarebbe una decisione assolutamente stupida. Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente", aggiunge invitando i Paesi europei a "tornare in sé" e sostenendo che "la domanda è così alta sui mercati globali che non avremo problemi a vendere. Non importa ...

