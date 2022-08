Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli : " Napoli parentesi migliore della mia carriera, Kvaratskhelia ha grandi qualità tecniche " (Di domenica 28 agosto 2022) Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio FirenzeViola, ecco le sue parole : " Napoli è stata la parentesi migliore della mia carriera, con Mazzarri fu un crescendo di successi, era una squadra con le idee chiare. Kvaratskhelia ? Lo conoscevo già, è giovanissimo ma aveva già messo in mostra le qualità tecniche, però è stata impressionante la rapidità con cui si è ambientato e messo in mostra. Ha grande dinamismo e adesso è veramente difficile da marcare". Fiorentina - Napoli ? " Credo che non finirà in pareggio. Sono due squadre in fiducia e che attaccano molto, ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 28 agosto 2022), exdel, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio FirenzeViola, ecco le sue parole : "è stata lamia, con Mazzarri fu un crescendo di successi, era una squadra con le idee chiare.? Lo conoscevo già, è giovanissimo ma aveva già messo in mostra le, però è stata impressionante la rapidità con cui si è ambientato e messo in mostra. Ha grande dinamismo e adesso è veramente difficile da marcare". Fiorentina -? " Credo che non finirà in pareggio. Sono due squadre in fiducia e che attaccano molto, ...

