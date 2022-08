Meloni rilancia: «Pronti a difendere i confini dell’Italia, stop a chi sbarca illegalmente» (Di venerdì 19 agosto 2022) «Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni». Lo sottolinea in un video dal titolo “Pronti a difendere i confini dell’Italia”, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Meloni: «Solo l’8% ha ottenuto il diritto ad asilo» «Anche con una interpretazione molto generosa – spiega la leader di FdI – delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall’Italia in questi anni solamente l’8% di chi è sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) «Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sonoti sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni». Lo sottolinea in un video dal titolo “”, Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia.: «Solo l’8% ha ottenuto il diritto ad asilo» «Anche con una interpretazione molto generosa – spiega la leader di FdI – delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall’Italia in questi anni solamente l’8% di chi ètoha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione ...

