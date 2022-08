Silvano Michetti e i retroscena sulla bestemmia a L’Isola | “Cosa è successo dopo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lo scorso aprileha infranto un curioso record adei Famosi. Il cantante è rimasto in gioco poco più di un’ora a causa di una presuntapronunciata in diretta. Subitola squalifica l’ex naufrago si è difeso ed ha fatto una diffida (poi ritirata): “Ok io accetto di essere stato espulso, ma voglio dire che non ho maito. Ho alle spalle decenni di carriera e sono molto religioso. Quello che mi è capitato è assurdo“. Eppure il comunicato ufficiale di Mediaset parla proprio di ‘espressione blasfema’ (qui per rivedere il video).: “Ho fatto analizzare la mia frase”. Questa settimanaè tornato a parlare del caso in un’intervista rilasciata a Novella 2000. ...