Sferracavallo, non riescono a risalire sulla loro imbarcazione: salvati dalla Guardia Costiera (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preoccupazione in mare nel giorno di Ferragosto. A Sferracavallo due bagnanti sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera dopo che hanno tentato invano di raggiungere la propria imbarcazione a nuoto. A bordo del gommone alla deriva c’era una donna che agitava le braccia per chiedere aiuto. L’equipaggio della motovedetta della Guardia Costiera si è così avvicinato al gommone alla deriva e i militari hanno trovato a circa 30 metri le due persone che tentavano con “evidente affanno” di raggiungere il gommone. Identificati, ad essere coinvolti sono stati il marito della signora e la figlia di 7 anni. Il padre e la figlia stavano facendo il bagno nei pressi dell’unità quando a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, con presenza di forti ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preoccupazione in mare nel giorno di Ferragosto. Adue bagnanti sono stati tratti in salvodopo che hanno tentato invano di raggiungere la propriaa nuoto. A bordo del gommone alla deriva c’era una donna che agitava le braccia per chiedere aiuto. L’equipaggio della motovedetta dellasi è così avvicinato al gommone alla deriva e i militari hanno trovato a circa 30 metri le due persone che tentavano con “evidente affanno” di raggiungere il gommone. Identificati, ad essere coinvolti sono stati il marito della signora e la figlia di 7 anni. Il padre e la figlia stavano facendo il bagno nei pressi dell’unità quando a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, con presenza di forti ...

SignoraDelleOr1 : RT @ClaudioKlarke: 'Qualche poeta l'avrà scritto,ma io un mare colore del vino non l'ho mai visto' Disse il professore,e a Nenè spiegò 'Ved… - Maria_AnnaPatti : RT @ClaudioKlarke: 'Qualche poeta l'avrà scritto,ma io un mare colore del vino non l'ho mai visto' Disse il professore,e a Nenè spiegò 'Ved… - ClaudioKlarke : 'Qualche poeta l'avrà scritto,ma io un mare colore del vino non l'ho mai visto' Disse il professore,e a Nenè spiegò… - clientiANAS : @ca_lore Da verifica effettuata non si riscontrano gallerie spente né la Sferracavallo né Isola delle Femmine in di… - GDS_it : #Sferracavallo, l'Amat si arrende. La navetta è stata costretta a fermarsi in via Tritone, non completando tutto il… -