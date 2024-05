Farmaco letale rimasto in commercio per 33 anni | Migliaia di morti Una storia assurda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) C’è un, il Mediator, il cui principio attivo è il benfluorex, che ha ricevuto tutte le autorizzazioni e venne messo in vendita nel 1976. Èinper 33, e per 33è stato prescritto ai diabetici. Salvo poi scoprire che era. L’allarme era stato dato già nel 1997, ma chiunque osasse denunciare la pericolosità di questo, veniva immediatamente messo a tacere. Si è dovuto aspettare il 2009 per far sì che quel prodotto farmaceutico venisse ritirato dal mercato. Da quel momento, si è iniziato a parlare dello “scandalo Mediator”. Nel Giugno 2010, grazie a un libro intitolato “Mediator 150mg: quanti?”, scritto da una pneumologa dell’ospedale di Brest, Irène Frachon, vengono alla luce storie, numeri e ...