Che tipo di capo sarai?

(Di martedì 7 maggio 2024) Quattordicesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. A seguito di un progetto intrapreso qualche mese fa, mi sono reso conto ancora una volta di come ci si senta ad avere un. Fino alla fine dei miei vent'anni, sono stato un professionista creativo freelance che, nonostante una situazione finanziaria indipendente, rispondeva a un contratto con orari e spazi fissi, mansioni e responsabilità a tempo pieno, e un rapporto-impiegato non formulato sulla carta, ma assunto in modo informale. Le condizioni dell'avere unsi basano su tre pilastri: 1) non si è il; 2) si lavora per la visione di qualcuno; 3) si riceve uno stipendio, ...