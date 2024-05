Marzabotto e la candidata sindaca parente del boss di ‘ndrangheta I legami coi Cordì di Locri? Buoni vicini di casa Cosa dicono le indagini

(Di martedì 7 maggio 2024) Maria Francesca Carbonaro sarà tra i candidati a sindaco alle prossime Comunali di, il piccolo comune del Bolognese simbolo della Resistenza al nazi-fascismo. Guiderà una lista civica di destra: si chiama “Civica” e sfiderà lauscente Valentina Cuppi – ex presidente nazionale del Partito democratico – e Morris Battistini (Forza Italia), sostenuto anche da Noi Moderati e Democrazia Cristiana. E il resto della destra? Sembra nascondersi proprio dietro la listaCivica: tra i candidati al consiglio comunale compare il nome di Emiliano Palmieri, dirigente locale di Fratelli d’Italia. Carbonaro, originaria diin Calabria, ha 43 anni e da oltre 15 vive a. Nell’annuncio della sua “discesa in campo” si è presentata come avvocata, anche ...

