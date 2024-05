Incidente sul lavoro a Casteldaccia - indagini e ipotesi | cosa sappiamo su 5 operai morti

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sulavvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a(Palermo) dove sonoper le esalazioni di gas in una vasca di liquami, è alper accertare eventuali responsabilità sull'sul. Gli inquirenti sentiranno gli

Pm al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Investigatori nella sede della ditta Quadrifoglio, acquisiti documenti La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sul lavoro avvenuta ieri pomeriggio, ...

Operai morti a Casteldaccia, chi sono le vittime: Epifanio Assazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano, Giuseppe La Barbera - Operai morti a casteldaccia, chi sono le vittime: Epifanio Assazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano, Giuseppe La Barbera - Cinque operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto a casteldaccia, nel Palermitano: i lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sono morti per le esalazioni di idrogeno solforato. ...

