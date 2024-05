Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 145 punti base. In lieve rialzo il rendimento del decennale italiano che sale al 3,95% dal 3,93% della chiusura di ieri.

L'euro è stabile in avvio a 1,0766 dollari - (ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'euro è stabile in avvio di giornata trattato a 1,0766 dollari con un calo dello 0,03%. La moneta unica guadagna lo 0,37% sullo yen a quota 166,36. (ANSA).

Grottaferrata dice addio al Mercato Coperto: avviati oggi i lavori di demolizione e riqualificazione dell’area - Grottaferrata dice addio al Mercato Coperto: avviati oggi i lavori di demolizione e riqualificazione dell’area - Dopo anni di abbandono la struttura dell’ex Mercato Coperto di Grottaferrata, sorta nel pieno centro cittadino all’inizio degli anni ’70 e ormai in disuso ...

Mercati europei in rialzo al termine degli scambi - Mercati europei in rialzo al termine degli scambi - Il rendimento del Treasury Usa 10 anni è stabile a 4,5%, quello del Btp 10 anni scende al 3,79% nel giorno dell’avvio del collocamento del nuovo Btp Valore riservato agli investitori retail. Il Tesoro ...