La strage dei bambini in Tunisia I sopravvissuti | Ci ha speronato la Garde nationale

New York, 23 aprile 2024 - Cinque persone , tra cui due bambini , sono state trovate morte in una casa a Oklahoma City . Secondo quanto riportato dai media Usa, la polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata intorno alle 9.35 di ieri mattina e di ...

La tragedia del lavoro a Casteldaccia. 29 morti in Sicilia dall'inizio dell'anno - La tragedia del lavoro a Casteldaccia. 29 morti in Sicilia dall'inizio dell'anno - Lascia la giovane moglie e due bimbi piccoli. Nel quartiere lo conoscono e lo ricordano ... "Ma l'ennesima inaccettabile strage sul lavoro - dice Mattarella - deve riproporre con forza la necessità di ...

ULTIMA ORA Palermo Catania Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani - ULTIMA ORA Palermo Catania Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani - La strage di Casteldaccia provocato dolore e sgomento. I corpi senza vita di tre operai erano tra i liquami. Atri due riversi su una soletta di cemento armato. Volevano salvare i compagni di lavoro.

Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Le vittime facevano parte di una squadra che stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap: i sopravvissuti sono quattro, di cui uno ricoverato in gravissime condizioni. "Se fossero stat ...