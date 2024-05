BitLocker diventa predefinito su Windows 11 24H2 Home | cosa cambia per gli utenti

(Di martedì 7 maggio 2024) In una svolta significativa per la sicurezza dei dati degli, Microsoft potrebbe presto rendere la crittografiauna funzionalità predefinita durante l’installazione di11, non solo per le edizioni Pro e superiori, ma sorprendentemente anche per la versione. Questa novità emerge da un … ?

Microsoft introduce lo sblocco con passkey per utenti consumer - Lo sblocco tramite passkey (PIN, volto o impronte digitali) offrirà agli utenti Microsoft più sicurezza rispetto alle password standard.

Windows, l'errore 0x80070643 non può essere risolto con una patch: ecco i fix manuali - Windows, l'errore 0x80070643 non può essere risolto con una patch: ecco i fix manuali - Il bug permetteva ad eventuali aggressori di aggirare la crittografia bitlocker su PC di cui avevano accesso fisico ... In questi casi, gli utenti avrebbero riscontrato un errore "0x80070643 - ...

Errore 0x80070643 durante l'installazione degli aggiornamenti Windows 10 e 11 per BitLocker - Errore 0x80070643 durante l'installazione degli aggiornamenti Windows 10 e 11 per bitlocker - Si occupano di correggere una lacuna di sicurezza che riguarda, ancora una volta, proprio bitlocker e WinRE. Come spiegato nel bollettino CVE-2024-20666, eventuali utenti malintenzionati che ...