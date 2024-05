Incidente sul lavoro a Casteldaccia - indagini e ipotesi | cosa sappiamo su 5 operai morti

Un operaio è rimasto schiacciato da una gabbia mentre erano in corso le operazioni di smontaggio del circo a Maniago : elitrasportato, è grave

Sei operai colpiti dalle esalazioni tossiche delle acque nere mentre facevano manutenzione nelle fognature. Uno è ricoverato in condizioni gravissime

Strage sul lavoro a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove cinque operai sono rimasti uccisi in un Incidente sul luogo di lavoro, e un sesto operaio è attualmente ricoverato in condizioni gravi. Ad avvertire i soccorsi un settimo, riuscito a ...