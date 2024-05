Non solo le proteste pro-Palestina degli studenti negli Usa ed Europa | ecco cosa sta succedendo nelle università arabe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) L’intifada studentesca infiamma anche le. Lepro-palestinesi non si sono infatti limitate allestatunitensi o europee ma hanno ispirato anche gliuniversitari dei paesi arabi, cheultime settimane hanno allestito accampamenti o organizzato manifestazioniloro, talvolta in protesta con i loro stessi governi. La maggior parte dei manifestanti chiede il boicottaggio e il disinvestimento da aziende israeliane o che rientrano nella lista di quelle da boicottare secondo il Bds (cioè la campagna globale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele). Dalla Tunisia al Libano, dall’Egitto alla Giordania, passando per l’Iraq lesi svolgono in un ambiente ...