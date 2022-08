Rai invita i politici al confronto, il 7 e il 15 settembre in prima serata (Di mercoledì 17 agosto 2022) Meloni, Conte, Calenda, Letta La Rai apre al confronto tra i leader politici. In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la tv pubblica fa sapere che inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due “Serate Speciali – Il confronto” in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito. Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà predisposto un sistema di ”regole d’ingaggio ” puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. La messa ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Meloni, Conte, Calenda, Letta La Rai apre altra i leader. In vista della tornata elettorale del 25, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la tv pubblica fa sapere che inviterà ali leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due “Serate Speciali – Il” in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito. Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, sarà predisposto un sistema di ”regole d’ingaggio ” puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. La messa ...

zav_news : ???? Verso le #elezioni, la #Rai invita i leader delle diverse formazioni politiche a due confronti tv da tenersi il 7 e il 15 settembre - Alberta18113875 : Arbore che invita la Rai a consultare il popolo di internet per capire cosa veramente piace al pubblico… ?? - diegohp93 : @schiva_questa @RealHumanBean_7 @tottimitico Esatto. Quindi tu Governo in stato di emergenza, acchiappi per le recc… - Agostino12 : @LmMaggio @rai @RaiUno @rai2 @RaiTre #rainews invita #giampiero #gramaglia Per insultare offendere il… - Agostino12 : @AgataElle #rainews invita #giampiero #gramaglia Per insultare offendere il #centrodestra di #Meloni #Salvini… -