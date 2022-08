Londra | incendio alla stazione della metro London Bridge

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unvicino alha bloccato il trafficopolitana e dei treni, provocando l’evacuazione degli edifici circostanti. Le fiamme sono divampate questa mattina da sotto un arcolinea ferroviaria, riempendo l’intera zona di alte colonne di fumo, visibili da chilometri di distanza. Più di settanta vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo, ma intanto i trasporti sono stati fermati e la popolazione è stata pregata di allontanarsi come misura precauzionale. Il rogo, scoppiato sotto un ponte ferroviario tra le stazioni die Waterloo East, si èrgato a un parcheggio dove — secondo i vigili del fuoco – due auto elettriche hanno preso fuoco. L’sta ...

...un ponte ferroviario Un grosso- scoppiato intorno alle 9.20, ora locale: le 10.20 in Italia - sta causando forti disagi alla circolazione dei treni e della metropolitana in centro aAGI - L'scoppiato vicino alla stazione di London Bridge, nel sud della capitale britannica, è sotto controllo e i treni sono tornati a circolare. Lo hanno riferito i pompieri che sono intervenuti in ...L'incendio "è ora sotto controllo", secondo quanto si legge sul profilo Twitter del sindaco di Londra, Sadiq Khan.Il nucleo investigativo dei pompieri avvierà un'indagine per comprendere la causa dell'incendio che è divampato in un parcheggio sotterraneo di Southwark ...