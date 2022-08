LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin Di Maria e Biginelli perdono qualche posizione al terzo tuffo (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12.51: Le due tedesche Pfeif e Wassen hanno rimediato agli errori iniziali e quindi sono ancora in pienissima corsa per la finale. 12.47: Un po’ scarsa in entrata Biginelli, ma comunque un discreto doppio e mezzo indietro (55.10). L’azzurra sale a 207.60 e resta in piena corsa per la finale. 12.44: Jodoin Di Maria si riscatta con un ottimo doppio e mezzo indietro carpiato. Ci sono ben 68.15 punti per l’azzurra, che si porta al comando con 233.85. 12.41: Si è chiusa la terza rotazione con Lyskun al comando davanti a Spendolini. Sono un po’ scivolate indietro le azzurre: quinta Jodoin Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12.51: Le due tedesche Pfeif e Wassen hanno rimediato agli errori iniziali e quindi sono ancora in pienissima corsa per la finale. 12.47: Un po’ scarsa in entrata, ma comunque un discreto doppio e mezzo indietro (55.10). L’azzurra sale a 207.60 e resta in piena corsa per la finale. 12.44:Disi riscatta con un ottimo doppio e mezzo indietro carpiato. Ci sono ben 68.15 punti per l’azzurra, che si porta al comando con 233.85. 12.41: Si è chiusa la terza rotazione con Lyskun al comando davanti a Spendolini. Sono un po’ scivolate indietro le azzurre: quintaDi ...

