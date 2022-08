La crescita cinese rallenta, e c’entra la guerra e il Partito (Di mercoledì 17 agosto 2022) La crescita cinese sta rallentando. La domanda interna sia di beni prodotti in Cina sia di beni importati cresce poco per effetto delle Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lastando. La domanda interna sia di beni prodotti in Cina sia di beni importati cresce poco per effetto delle

BossolaMauro : RT @FedericoRampini: Frena la crescita cinese. Disoccupazione giovanile al 20%. La banca centrale di Pechino taglia i tassi in controtenden… - Corriere : ?? Quale è l’impatto del rallentamento della crescita cinese? - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: Qual è l’impatto del rallentamento della crescita cinese e perché queste difficoltà sono destinate ad alimentare polem… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: Frena la crescita cinese. Disoccupazione giovanile al 20%. La banca centrale di Pechino taglia i tassi in controtenden… - cannedcat : I titoli US crollano a causa dei dati negativi cinesi: preoccupa la crescita globale La banca centrale cinese ha t… -